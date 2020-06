Il sindaco Dario Nardella si prepara a cambiare strategia. Secondo Repubblica il pensiero del primo cittadino è “Non sono contro la Fiorentina, anzi continuo a lavorare per lo stadio a Firenze ma non posso oppormi se le decisioni poi della società fossero diverse”. L’approvazione del progetto Campi non è un totale rifiuto. Il Comune di Firenze comunque punta forte sul restyling del Franchi, sono attese novità.