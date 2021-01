Nazione, Commisso-Campi Bisenzio, l’amore traballa, ora vige il silenzio

La data per un incontro tra il sindaco Dario Nardella e Rocco Commisso non è ancora stata fissata. Il pranzo del presidente viola con il sindaco di Campi Emiliano Fossi non è andato così bene visto che ieri il primo cittadino è tornato al fianco di Giani e Nardella. Commisso ha optato per la strada del silenzio, la partita per lo stadio ha preso una brutta piega. Secondo La Nazione oggi in edicola è probabile che ora l’attenzione sia maggiormente posta sul centro sportivo.

LEGGI ANCHE, CALAMAI: “RIBERY NON È IBRAHIMOVIC. MA C’ERA CHI LO VOLEVA IN PANCHINA”