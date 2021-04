Nuovo stadio a Campi, contatto Commisso-Giani: probabilmente seguirà un incontro

Sull’ipotesi ristrutturazione del Franchi, avanzata dal sindaco Nardella, Commisso vorrebbe avere certezza di tempi e costi di tale opera e rimane in attesa di un segnale. Sull’ipotesi Campi invece ha ancora l’opzione sui terreni e intende approfondirla. Oltre al Comune e alla Città Metropolitana anche la Regione che deve adempiere alla co-pianificazione l’area. In questo senso, negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un contatto diplomatico tra la Fiorentina ed il presidente Giani. Una telefonata cordiale, alla quale probabilmente seguirà un incontro per tornare a discutere dell’eventualità di un nuovo impianto a Campi, anche se il governatore è sempre stato per il Franchi. Lo riporta Repubblica.

