Nuova pista aeroporto, 500 aziende favorevoli. E c’è anche la Fiorentina

La Repubblica riporta i primi nomi firmatari dell’appello pubblico per la nuova pista a Peretola che il “comitato per il sì” sta portando avanti. Dalla gelateria Vivoli alla General Electric. Dall’idr...

La Repubblica riporta i primi nomi firmatari dell’appello pubblico per la nuova pista a Peretola che il “comitato per il sì” sta portando avanti. Dalla gelateria Vivoli alla General Electric. Dall’idraulico Laucci alla Fiorentina. Piccole aziende e multinazionali. In programma una serata “pro aeroporto” che il comitato ha già fissato per il prossimo lunedì 7 maggio alle ore 18,30 al Palaffari, una festa con circa 500 imprenditori, dove sarà presente anche la Fiorentina con Stefano Pioli e Giancarlo Antognoni. Il documento pro aeroporto promosso dal comitato che raduna le associazioni di categoria – da Confindustria a Confesercenti, da Confcommercio a Cna e Confartigianato – è indirizzato a tutte le istituzioni e ribadisce la necessità della nuova pista di Peretola.