Stadio a Campi? Incompatibile con la nuova pista di Peretola, ecco i molteplici motivi

Come scrive La Nazione i terreni di Campi Bisenzio cominciano a scottare perchè anche se la famiglia Casini proprietaria dei terreni in Via Allende ha sollecitato Commisso a prendere presto una decisi...

Come scrive La Nazione i terreni di Campi Bisenzio cominciano a scottare perchè anche se la famiglia Casini proprietaria dei terreni in Via Allende ha sollecitato Commisso a prendere presto una decisione ora spunta tra le mani di Toscana Aeroporti la Valutazione di Impatto Ambientale della nuova pista dell'Aeroporto di Peretola che mette ancor più in difficoltà la realizzazione del progetto visto che essa sorgerebbe a soli 2,5 km dal nuovo stadio e molti dati risultano così incompatibili. Partendo dal presupposto che un vero e proprio progetto ancora non esiste, si parlava di un impianto alto 32m un dato che incrociato con l'orientamento di 12-30 della nuova pista, la larghezza di 45m e la lunghezza di 2400m non vanno d'accordo. Sorgerebbero anche nuove limitazioni come il no a manufatti con finiture riflettenti, no a luci fuorvianti, no ad antenne e ad apparati elettrici che creano onde elettromagnetiche. Il Consiglio di Stato si pronuncerà il 28 novembre sul ricorso presentato da Enac, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Toscana Aeroporti per la sentenza del Tar che ha annullato Via e conferenza dei servizi, ma sull'eventuale stadio a Campi Bisenzio sono nati nuovi problemi.