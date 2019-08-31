Squadra arrivata nella sede del ritiro. Prima del volo la visita al Fiorentina Store Aeroporto(FOTO)

Il vento sembrava poter interferire sul viaggio della Fiorentina verso Genova. Il volo era fissato alle 16.30 dall'aeroporto di Peretola, dove in giornata c'erano state alcune limitazioni proprio a ca...

Il vento sembrava poter interferire sul viaggio della Fiorentina verso Genova. Il volo era fissato alle 16.30 dall'aeroporto di Peretola, dove in giornata c'erano state alcune limitazioni proprio a causa del vento. Invece per la squadra viola la partenza è avvenuta regolarmente, con il charter prenotato dalla società viola che per la prima trasferta di campionato si è affidata all'aereo. Domani la raggiungerà anche la dirigenza viola con in testa il presidente Commisso.

Di seguito le foto della squadra in visita al Fiorentina Store Aeroporto a Peretola.

FOTO Violachannel

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