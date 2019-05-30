Aperto un nuovo Fiorentina Store all'areoporto Amerigo Vespucci di Peretola a Firenze

Apre i battenti un nuovo Fiorentina Store all’interno dell’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze-Peretola. Nel corner, posizionato in prossimità degli imbarchi, nell’area gate al piano terra, sarà pos...

Apre i battenti un nuovo Fiorentina Store all’interno dell’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze-Peretola. Nel corner, posizionato in prossimità degli imbarchi, nell’area gate al piano terra, sarà possibile comprare tutto l’abbigliamento e i prodotti ufficiali ACF Fiorentina. La nuova apertura è stata visitata dalla delegazione viola, composta da Federico Chiesa, Vitor Hugo, Montiel e il Club Manager Giancarlo Antognoni, partiti questa mattina per Betlemme per inaugurare il “Davide Astori Playground”.

Fonte: Violachannel