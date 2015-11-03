Notizie Fiorentina Store Fiorentina

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Boom di tifosi al Fiorentina Store: grande entusiasmo per Quarta, Mandragora, Hammarlund e Mijatovic

22 marzo 2023 19:44

La Nazione, lunghe code ai botteghini. L'obbiettivo è staccare 25 mila abbonamenti. Da lunedì...

17 agosto 2019 11:43

Aperto un nuovo Fiorentina Store all'areoporto Amerigo Vespucci di Peretola a Firenze

30 maggio 2019 12:31

È bagno di folla al Fiorentina Store per Pjaca e Mirallas. Eppure basterebbe così poco per infiammare Firenze...

09 agosto 2018 20:11

Domani ore 18.00 sessione di autografi al Fiorentina Store Duomo per Pjaca e Mirallas

08 agosto 2018 20:14

Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18

04 dicembre 2017 20:17

FOTO, Quasi 100 tifosi al Fiorentina Store del Duomo per Simeone e Astori nel pieno centro di Firenze

02 novembre 2017 18:17

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