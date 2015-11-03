Notizie Fiorentina Store Fiorentina

Boom di tifosi al Fiorentina Store: grande entusiasmo per Quarta, Mandragora, Hammarlund e Mijatovic
22 marzo 2023 19:44
La Nazione, lunghe code ai botteghini. L'obbiettivo è staccare 25 mila abbonamenti. Da lunedì...
17 agosto 2019 11:43
Aperto un nuovo Fiorentina Store all'areoporto Amerigo Vespucci di Peretola a Firenze
30 maggio 2019 12:31
È bagno di folla al Fiorentina Store per Pjaca e Mirallas. Eppure basterebbe così poco per infiammare Firenze...
09 agosto 2018 20:11
Domani ore 18.00 sessione di autografi al Fiorentina Store Duomo per Pjaca e Mirallas
08 agosto 2018 20:14
Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18
04 dicembre 2017 20:17
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