È bagno di folla al Fiorentina Store per Pjaca e Mirallas. Eppure basterebbe così poco per infiammare Firenze...

Ore 18.00, Fiorentina Store - Duomo. Arrivano Pjaca e Mirallas ed è bagno di folla.Firenze è questa, bastano (si fa per dire) due acquisti e torna quella fanciullesca voglia di sognare un trofeo (altr...

A cura di Gabriele Caldieron 09 agosto 2018 20:11

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