La Nazione, lunghe code ai botteghini. L'obbiettivo è staccare 25 mila abbonamenti. Da lunedì...
Secondo La Nazione, i tifosi viola stanno ogni giorno ai botteghini a comprare l'abbonamento e ci sono moltissime code e l'obiettivo del club è diventato quello di staccare 25 mila tessere complessive...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 11:43
Secondo La Nazione, i tifosi viola stanno ogni giorno ai botteghini a comprare l'abbonamento e ci sono moltissime code e l'obiettivo del club è diventato quello di staccare 25 mila tessere complessive mai realizzato con Della Valle. Mancano pochissime ore alla fine della campagna abbonamenti, lunedì sarà aperta un'altra piccola finestra aperta fino a sabato al Fiorentina Store ai Gigli.