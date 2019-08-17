La Nazione, lunghe code ai botteghini. L'obbiettivo è staccare 25 mila abbonamenti. Da lunedì...

Secondo La Nazione, i tifosi viola stanno ogni giorno ai botteghini a comprare l'abbonamento e ci sono moltissime code e l'obiettivo del club è diventato quello di staccare 25 mila tessere complessive...

A cura di Redazione Labaroviola 17 agosto 2019 11:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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