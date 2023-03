Boom di tifosi al Fiorentina Store: grande entusiasmo per Quarta, Mandragora, Hammarlund e Mijatovic

Grande entusiasmo al Fiorentina Store del centro commerciale “I Gigli” per l’incontro con Lucas Martinez Quarta, Rolando Mandragora, Pauline Hammarlund e Milica Mijatovic. I tifosi Viola hanno partecipato con grande affluenza all’evento organizzato dal club gigliato: un modo per avvicinare i supporters, dai più piccoli ai più grandi, al mondo Fiorentina. Tanti sorrisi, foto, autografi e maglie firmate dai propri beniamini per i tifosi.

LE PAROLE DI ROLANDO MANDRAGORA SUI PROSSIMI IMPEGNI DELLA FIORENTINA