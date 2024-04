Corriere Fiorentino: “La Coppa alle spalle, vincere per dimenticare e riprendere slancio”

“La coppa alle spalle”, titola il Corriere Fiorentino in edicola oggi. I Viola di Vincenzo Italiano scenderanno in campo col Sassuolo per archiviare il 4-1 incassato a Bergamo e non perdere la scia per l’Europa. Sfida da non sbagliare con Vincenzo Italiano che si affiderà ad un ampio turnover:

“Vincere per dimenticare e riprendere slancio. Vincere per restare aggrappati al treno che porta all’Europa, buttarsi alle spalle la mazzata di Bergamo e recuperare un po’ di fiducia in un serbatoio la cui spia l’altra sera segnava un’inevitabile rosso riserva. Se in tanti insomma in questi mesi e fin dall’anno scorso hanno parlato delle coppe come una specie di cura per rimediare ai malanni del campionato, stavolta il discorso si può ribaltare. Perché è vero, in un’ipotetica scala gerarchica degli obiettivi raggiungere la finale di Conference sta sicuramente in cima ma nel calcio risultato chiama risultato. Quella di stasera con il Sassuolo insomma è partita non banale. Al contrario, è l’occasione per dar seguito al successo di Salerno e per tentare di risalire la classifica ma anche appunto per ritrovare il sorriso e per avviarsi alla semifinale di andata col Brugge con l’umore giusto”

Lo riporta il corrierefiorentino

