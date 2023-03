Mancini la spara grossa: “Retegui mi ricorda Batistuta appena arrivò in Italia, ragazzo sveglio”

Roberto Mancini ha parlato alla vigilia di Italia-Inghilterra, prima partita valida per la qualificazione a EURO 2024, e uno dei temi che più caldi in casa azzurra è la convocazione di Mateo Retegui. L’attaccante del Tigre è una delle grandi novità di questa tornata di impegni della selezione campione d’Europa in carica e c’è grande curiosità per il suo impiego.

Il CT degli Azzurri ha descritto così l’attaccante 23enne: “È un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis. Io mi ricordo quando Batistuta arrivò in Italia, lo ricorda… Chiaramente è un ragazzo giovane e ha bisogno di tempo e di crescere. Ma credo non ci metterà molto ad ambientarsi”.

In merito all’adattamento di Retegui nell’ambiente azzurro il CT ha affermato: “Arrivare così dall’Argentina all’Italia, e non in una squadra di club, non è così semplice. Un po’ di tempo ci vuole, ma il ragazzo è educato e sveglio. È un bravo centravanti, giovane, abbiamo una grande fiducia e dobbiamo dargli un po’ di tempo”.

LE PAROLE DI MARTINEZ QUARTA AL FIORENTINA STORE