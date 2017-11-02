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FOTO, Quasi 100 tifosi al Fiorentina Store del Duomo per Simeone e Astori nel pieno centro di Firenze

È stata una buona idea quella della Fiorentina di portare due pilastri della squadra viola al Fiorentina Store del Duomo in pieno centro a Firenze. Infatti al negozio erano presenti quasi 100 tifosi v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 18:17
FOTO, Quasi 100 tifosi al Fiorentina Store del Duomo per Simeone e Astori nel pieno centro di Firenze -
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È stata una buona idea quella della Fiorentina di portare due pilastri della squadra viola al Fiorentina Store del Duomo in pieno centro a Firenze. Infatti al negozio erano presenti quasi 100 tifosi viola che hanno inneggiato ai due giocatori e che hanno potuto interagire con loro. Un buon modo per avvicinarsi alla partita delicata contro la Roma.

Tanti i tifosi viola presenti al Fiorentina Store in centro a Firenze per Simeone e Thereau

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