FOTO, Quasi 100 tifosi al Fiorentina Store del Duomo per Simeone e Astori nel pieno centro di Firenze
È stata una buona idea quella della Fiorentina di portare due pilastri della squadra viola al Fiorentina Store del Duomo in pieno centro a Firenze. Infatti al negozio erano presenti quasi 100 tifosi v...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 18:17
È stata una buona idea quella della Fiorentina di portare due pilastri della squadra viola al Fiorentina Store del Duomo in pieno centro a Firenze. Infatti al negozio erano presenti quasi 100 tifosi viola che hanno inneggiato ai due giocatori e che hanno potuto interagire con loro. Un buon modo per avvicinarsi alla partita delicata contro la Roma.