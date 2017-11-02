FOTO, Quasi 100 tifosi al Fiorentina Store del Duomo per Simeone e Astori nel pieno centro di Firenze

È stata una buona idea quella della Fiorentina di portare due pilastri della squadra viola al Fiorentina Store del Duomo in pieno centro a Firenze. Infatti al negozio erano presenti quasi 100 tifosi v...

È stata una buona idea quella della Fiorentina di portare due pilastri della squadra viola al Fiorentina Store del Duomo in pieno centro a Firenze. Infatti al negozio erano presenti quasi 100 tifosi viola che hanno inneggiato ai due giocatori e che hanno potuto interagire con loro. Un buon modo per avvicinarsi alla partita delicata contro la Roma.