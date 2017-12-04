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Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18

ACF Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, ha appena diffuso un comunicato rivolto a tutti i tifosi."Martedì 5 dicembre i viola Milan Badelj e Sebastian Cristoforo saranno al Fiorentina Store S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:17
Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, ha appena diffuso un comunicato rivolto a tutti i tifosi.

"Martedì 5 dicembre i viola Milan Badelj e Sebastian Cristoforo saranno al Fiorentina Store Stadio per una sessione di autografi.

I viola incontreranno i tifosi a partire dalle 18:00 all’interno del negozio ufficiale, sito in Viale Fanti di fronte allo Stadio Franchi".

Fonte: violachannel.tv

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