Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18

ACF Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, ha appena diffuso un comunicato rivolto a tutti i tifosi."Martedì 5 dicembre i viola Milan Badelj e Sebastian Cristoforo saranno al Fiorentina Store S...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2017 20:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi