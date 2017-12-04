Badelj e Cristoforo incontreranno i tifosi al Fiorentina Store Stadio, appuntamento domani alle 18
ACF Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, ha appena diffuso un comunicato rivolto a tutti i tifosi."Martedì 5 dicembre i viola Milan Badelj e Sebastian Cristoforo saranno al Fiorentina Store S...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:17
ACF Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, ha appena diffuso un comunicato rivolto a tutti i tifosi.
"Martedì 5 dicembre i viola Milan Badelj e Sebastian Cristoforo saranno al Fiorentina Store Stadio per una sessione di autografi.
I viola incontreranno i tifosi a partire dalle 18:00 all’interno del negozio ufficiale, sito in Viale Fanti di fronte allo Stadio Franchi".
Fonte: violachannel.tv