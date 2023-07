L’aeroporto di Firenze chiuderà a mezzanotte e mezzo, Fiorentina atterrerà a Bologna quest’anno

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, in caso di Fiorentina ammessa alla prossima Conference League (la decisione della Uefa dovrebbe essere nota nei prossimi giorni) ci sarebbe un problema logistico per la truppa viola. Infatti l’aeroporto di Firenze questa stagione chiuderà sempre a mezzanotte e mezzo. Questo renderebbe praticamente impossibile il ritorno in città diretto dopo le lunghe trasferte europee e costringerà la Fiorentina ad atterrare nell’aeroporto Marconi di Bologna che dista oltre 1 ora da Firenze. Ma questo discorso vale anche per le partite di campionato che saranno giocate in notturna dove il rientro non è previsto in treno (come Lecce e Cagliari). Dunque non una buona notizia per il club viola che in questo caso sarebbe costretto a rientri in città sempre più lunghi e complicati.

