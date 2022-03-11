Un'onda viola intorno al Franchi: i giardini saranno caratterizzati da Paulownia tormentosa

La Paulownia tomentosa è l’albero dai fiori viola originario di Cina e Giappone

La rigenerazione dei giardini Campo di Marte è concepita come un’onda viola: i percorsi principali si caratterizzeranno per alberi con fioriture di colore viola, rosso e bianco. La Paulownia tomentosa è l’albero dai fiori viola originario di Cina e Giappone. (2 Integrazione) Il progetto si basa su ampliamento e riqualificazione delle infrastrutture verdi con integrazione tra le varie attività sportive, culturali e sociali. L’area verde al centro del parco, è pensata inoltre per ospitare eventi e attività culturali all’aria aperta. (3 Spazi) Si integrano spazi organizzati per lo sport (stadio, palazzetto polifunzionale, pista da skateboard, palestre, campi da calcio, rugby e baseball) sia aree informali dedicate ad usi ricreativi (jogging, yoga, percorsi educativi per bambini, percorsi tematici). Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ARCHITETTO NUOVO FRANCHI: “TOLTA LA FORMA A ‘D’ PER QUELLA RETTANGOLARE PER DARE L’IDEA DI STADIO”

https://www.labaroviola.com/architetto-nuovo-franchi-tolta-la-forma-a-d-per-quella-rettangolare-per-dare-lidea-di-stadio/168581/