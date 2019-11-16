Firenze chiede fondi al governo per dare una nuova vita al Franchi e a Campo di Marte

In giornata l'assessore all'Urbanistica Cecilia Del Re incontrerà l'archistar Massimiliano Fuksas: "Se la Soprintendenza non apre all'abbattimento delle curve il tutto si rende quasi impossibile". Del...

In giornata l'assessore all'Urbanistica Cecilia Del Re incontrerà l'archistar Massimiliano Fuksas: "Se la Soprintendenza non apre all'abbattimento delle curve il tutto si rende quasi impossibile". Del Re chiederà quindi un finanziamento al governo perchè se la Fiorentina costruirà un nuovo impianto serviranno dei fondi per svolgere manutenzione all'interno del Franchi e realizzare un nuovo progetto operativo in sei mesi tramite un concorso di progettazione internazionale che terrà conto delle esigenze del Quartiere 2, Campo di Marte. Questo è quanto riporta Il Corriere Fiorentino.