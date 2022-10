Corriere Fiorentino: restyling del Franchi, l’8 novembre assemblea pubblica a Campo di Marte

Un’assemblea pubblica per parlare del Franchi. «L’8 novembre a Campo di Marte— ha annunciato Nardella — faremo l’assemblea con tutti i cittadini per analizzare bene il progetto» di restyling della zona e dello stadio Artemio Franchi. «Incontreremo i progettisti, vedremo quali sono i punti critici. Per esempio molti residenti di Campo di Marte giustamente sono preoccupati per la viabilità ed i parcheggi ma il progetto del nuovo stadio si collega alla realizzazione della nuova tramvia e del parcheggio multipiano da 2.500 posti», in modo che questi non si riversino per le strade del quartiere». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, SABATINI DICE LA VERITÀ SENZA PAURA: “IN TRASFERTA O SI VA NEL SETTORE OSPITI O SI PORTA RISPETTO”