L'altro progetto è la riqualificazione di Campo di Marte. Un costo di 38 mln ed un lavoro di 30 mesi. I dettagli...

Secondo La Nazione un altro progetto che resta in piedi è quello realizzato da Bbc di Carlo Bandini il quale prevede una totale riqualificazione di Campo di Marte. I tre obiettivi sono: far sì che le...

Secondo La Nazione un altro progetto che resta in piedi è quello realizzato da Bbc di Carlo Bandini il quale prevede una totale riqualificazione di Campo di Marte. I tre obiettivi sono: far sì che le curve siano più vicino al campo (tipo impianto all'inglese), coprire tutti i posti disponibili sia quelli in curva che in maratona e recuperare gli spazi liberi tra le nuove curve per alcune attività utili come attività commerciali, eventi ecc... Il prezzo totale è di circa 38 milioni ed un lavoro di 30 mesi.