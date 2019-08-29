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L'altro progetto è la riqualificazione di Campo di Marte. Un costo di 38 mln ed un lavoro di 30 mesi. I dettagli...

Secondo La Nazione un altro progetto che resta in piedi è quello realizzato da Bbc di Carlo Bandini il quale prevede una totale riqualificazione di Campo di Marte. I tre obiettivi sono: far sì che le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 09:13
L'altro progetto è la riqualificazione di Campo di Marte. Un costo di 38 mln ed un lavoro di 30 mesi. I dettagli... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo La Nazione un altro progetto che resta in piedi è quello realizzato da Bbc di Carlo Bandini il quale prevede una totale riqualificazione di Campo di Marte. I tre obiettivi sono: far sì che le curve siano più vicino al campo (tipo impianto all'inglese), coprire tutti i posti disponibili sia quelli in curva che in maratona e recuperare gli spazi liberi tra le nuove curve per alcune attività utili come attività commerciali, eventi ecc... Il prezzo totale è di circa 38 milioni ed un lavoro di 30 mesi.

 

 

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