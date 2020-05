La soluzione restyling del Franchi permetterebbe di conservare un monumento importante che senza interventi rischierebbe di crollare. Dal punto di vista economico sarebbe meno impegnativo e più rapido come realizzazione. È una ghiotta occasione poi per rivalutare l’intero Campo di Marte. L’idea sarebbe quella di muoversi come San Siro, rivedere quindi l’intero quartiere. Perché non pensare al recupero di San Salvi? Lo riporta il Corriere Fiorentino.