Campo di Marte verrà trasformato, il Comune risponde agli abitanti: “Vi staremo accanto durante i lavori”

1 Palestra e piscina Gli spazi di piscina e palestra saranno utilizzati per l’inserimento delle funzioni ad oggi mancanti nello stadio Franchi, come ad esempio spazi per gli addetti alla sicurezza e operatori di telefonia, spogliatoi per addetti al catering, depositi, locali tecnici, bagni e spazi di collegamento tra i vari ambienti. 2 Riqualificazione mercato Il progetto complessivo prevede la riqualificazione delle aree del mercato rionale con la realizzazione della pavimentazione dove possibile con materiali drenanti, la riqualificazione del sistema di raccolta delle acque, il ripristino delle alberature mancanti e l’inserimento di nuove alberature. 3 Spostamento mercato Durante i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi non è previsto lo spostamento del mercato. Da valutare durante le fasi realizzative se, per particolari fasi lavorative, risulti necessario occupare provvisoriamente tale spazio. Ma il progetto delle cantierizzazioni prevede che l’area del cantiere non sia collocata nell’area del mercato. 4 Viabilità zona stadio La previsione delle 2.500 persone al giorno non comporta la necessità di ampliamenti al sistema della viabilità, anzi si prevede di ridurre l’utilizzo di viale Valcareggi e viale Paoli che saranno semi pedonalizzate. Il progetto punta infatti sulla mobilità dolce o su quella a impatto zero. E dagli studi effettuati emerge che la maggior parte delle persone utilizzerà il trasporto pubblico: l’area di Campo di Marte sarà servita dalla linea tramviaria e il sistema tramviario potrà garantire fino 8-10mila persone all’ora. Poi saranno ampliati i percorsi ciclabili. Comunque, se pensiamo a 2.500 persone al giorno non è detto che tutti arrivino nello stesso momento ma saranno spalmati su orari più ampi. Se pensiamo a 250-300 persone all’ora, anche se nessuno arrivasse a piedi, in bici o in tramvia, si possono prevedere al massimo 90-100 auto all’ora. Confrontate alle vetture che transitano attualmente (in assenza di tramvia) non rappresenta un numero rilevante. Le nuove funzioni inserite in area Campo di Marte saranno comunque dotate di parcheggi dedicati. Inoltre, per migliorare la sosta dei residenti e in occasione di eventi, è prevista la realizzazione del parcheggio multipiano in area ferroviaria (Campo d’Arrigo) da 2.500-3.000 posti auto.

5 Giardini Galli Si prevede la riqualificazione e il mantenimento del giardino che non sarà ridimensionato, anzi sarà collegato al parco che sorgerà dove oggi ci sono gli spazi sportivi Cerreti, i campini della Fiorentina e parte del piazzale sosta davanti al centro sportivo viola. Questo intervento prevede anche di piantare circa 300 nuovi alberi. Nello sviluppo della progettazione definitiva potrà essere valutato nel dettaglio l’intervento del giardino Galli ed eventuali spostamenti delle funzioni già oggi presenti (area bambini con giostra, area cani ecc). 6 Problema cantieri Sarà realizzata una campagna di informazione costante sulle attività svolte e saranno dedicati ai cittadini punti di ascolto sul posto ma anche tramite canali social, telefono ed email. 7 Centro commerciale Nel corso della progettazione successiva, dell’approvazione degli strumenti urbanistici e delle procedure per la realizzazione e l’assegnazione degli spazi potranno essere definite le caratteristiche degli spazi commerciali. Non si può parlare di un centro commerciale viste le ridotte dimensioni previste. Si parla infatti di massimo 5mila metri quadri di superficie lorda e non di superficie di spazi di vendita. Per fare un esempio il centro commerciale “I Gigli” ha oggi una superficie di oltre 65mila metri quadri quindi oltre 13 volte lo spazio che potrebbe al massimo essere destinato ad attività commerciali al Campo di Marte. 8 Sicurezza ai giardini Nelle fasi di progettazione successiva potrà essere meglio definito il progetto di dettaglio. Si prevede, come il Comune sta già facendo in altri giardini, di poter installare sistemi di video sorveglianza, di potenziare l’illuminazione (magari con sistemi adattivi) ma anche di poter organizzare eventi e attività che possano effettivamente contribuire al miglioramento della sicurezza.

9 Isole di calore Non ci sono problemi di isole di calore degli spazi turistico ricettivi perché saranno realizzati al di sotto del parco e anche la piazza prevista in prossimità degli edifici sarà realizzata sotto il parco prevedendo zone aperte per il passaggio della luce e dell’aria. Il progetto è particolarmente innovativo per tutto quello che attiene alla sostenibilità ambientale. L’energia elettrica sarà esclusivamente quella prodotta dai pannelli fotovoltaici previsti sulla copertura dello stadio; saranno previste vasche per la raccolta di acque piovane da riutilizzare per irrigazione degli spazi verdi e come pure particolari procedure per la riduzione e il riutilizzo dei materiali provenienti da demolizioni e per la gestione dei rifiuti nella fase operativa. 10 Presentazione progetto L’amministrazione sta organizzando ulteriori incontri con i cittadini la presentazione dei progetti sia in presenza sia utilizzando altri canali di informazione. Lo scrive La Nazione.

