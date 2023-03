Nazione rivela: “Per l’ISTAT Campo di Marte è area degradata come richiesto dal bando UE”

Se davvero la motivazione per la quale Céline Gauer, a capo della task force per il Recovery fund della Commissione europea, ipotizza dubbi sulla legittimità di erogazione di 55 milioni di finanziamento nei piani di investimento per la rigenerazione urbana delle Città metropolitane, fosse unicamente legato alle ragioni elencate nell’articolata email con cui Madame Pnrr risponde alla nostra richiesta di chiarimento, per Palazzo Vecchio non sarà difficile dissipare tali perplessità. «I progetti devono essere localizzati in grandi aree urbane degradate e rispettare l’obiettivo sociale della misura», scrive Gauer. E in effetti, sulla base dell’indicatore di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) dell’Istat, aggiornato al 2013 (sulla base del censimento del 2011) – l’ultimo disponibile – la porzione del quartiere di Campo di Marte dove insiste la campana del Poggi che contiene lo stadio comunale Artemio Franchi, è classificata con il coefficiente 100,3006088, ovvero al di sopra della soglia di 100, il limite fissato nel bando del Pnrr per rientrare nelle zone disagiate delle periferie delle Città metrpolitane. Per poco, ma ci rientra, mentre l’indicatore generale di Firenze città è al di sotto: 98,4.

D’altra parte, curiosamente fra le zone più disagiate di Firenze nell’indicatore Ivsm, oltre a San Bartolo a Cintoia, Petriolo Quaracchi, Pignone, Firenze Nova, Borzzi e Le Piagge, Peretola, vi sono anche Settignano, Arcetri, Poggio Imperiale e Cascine del Riccio, queste ultime in pole position. Sebbene sembri poco credibile, parlano i numeri. E infatti la dimostrazione che i bandi erano stati correttamente formulati si evince dall’allegato del decreto interministeriale del 22 aprile 2022 in cui si dà l’ok al finanziamento dei 55 milioni 2021-2016 (con il titolo del piano Sport e benessere – Next Re-Generation Firenze 2026). Dunque o c’è stata una clamorosa svista (cosa assai poco probabile) o la commissione Ue non riconosce la validità dei dati Istat (ma su quali altri parametri più ufficiali sarebbe possibile basarsi?) oppure – realmente – madame Gauer non avrebbe intenzione di finanziare la riqualificazione dell’area con il recupero dello stadio. Da notare che, tra l’altro, il 10 attobre 2022 il ministero della Cultura ha comunicato all’amministrazione fiorentina che avrebbe potuto beneficiare di una preassegnazione di 14 milioni e 250mila euro, a titolo di extracosti. Tutto dunque faceva pensare che se ostacoli ci fossero stati, non sarebbero certo stati determinati dai parametri Ivsm. Ma quali sono gli indicatori utilizzati per misurare le principali componenti materiali e sociali della vulnerabilità? Sono sette, legati al reddito, alle condizioni lavorative, alla fragilità dovuta all’età. Campo di Marte è un quartiere dove l’età della popolazione è elevata. C’è un indice piuttosto alto di disoccupazione, in particolare femminile. Lo scrive La Nazione.

