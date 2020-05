“Il piano per la cittadella dello sport a Campo di Marte partirà – ha detto Dario Nardella in occasione del progetto “Rinasce Firenze, ripensiamo la città” – , oggi sperato in due da un viale di quattro corsie e che un domani, non lontano, diventerà un parco unico moderno. Inoltre verrà ripensata l’intera area intorno al Franchi e la ristrutturazione dello stadio stesso, anche grazie al lavoro dei nostri parlamentari alla Camera e al Senato per semplificare la legge degli stadi che ora sono monumenti”.