“Ho seguito quando ha detto Commisso, mi ha fatto una bella impressione – ha detto Dario Nardella a Radio Bruno – spero di rivederlo presto per approfondire la questione. Il problemi degli stadi non riguarda solo Firenze, il governo e il parlamento hanno un’opportunità storica rappresentata dal Decreto Semplificazione. Dipenderà se loro saranno pronti o meno a questa sfida. Io nel contempo lavoro per qualificare Campo di Marte, penso che Commisso abbia apprezzato le mie parole. Campi? La proprietà viola è libera di scegliere, io sono il sindaco di Firenze e tifo per essa”.