RESTYLING FRANCHI INUTILE PER LA FIORENTINA. SERVE STADIO DI PROPRIETÀ. CAMPI UNICA SOLUZIONE

Sentir parlare di restyling del Franchi è meraviglioso. Ma per la Fiorentina è praticamente inutile. Inutile girarci intorno con tante belle parole e discussioni che fanno perdere solo tempo. Il comune di Firenze fa benissimo a pensare e a lavorare per metter mani allo stadio Franchi per la sua opera di modernizzazione. Ma questo non ha nulla a che vedere con il futuro della Fiorentina. Bisogna essere chiari.

Serve uno stadio di proprietà che porti soldi e che sia base economica per i ricavi, questo è cio di cui si ha bisgono, non della copertura. Certo, meglio uno stadio con la copertura che uno stadio senza. Ma se da due anni a questa parte con Commisso si sta facendo la guerra sullo stadio nuovo, non è di certo per ottenere una copertura o un restyling.

Chi esulta oggi per la notizia che ci sarà il restyling del Franchi o non ha capito nulla oppure, più semplicemente, interessa il giusto del futuro della Fiorentina. Bisogna fare una scelta e porsi una domanda semplice semplice

Conta più il futuro del quartiere Campo di Marte e con se il futuro del Franchi o conta di più il bene ed il futuro della Fiorentina?

Se conta più il bene di chi ha un’attività nella zona del Franchi oppure il bene dello stadio stesso, è giusto si sia contenti dei lavori di ristrutturazione dello stadio.

Se invece, come è normale che dovrebbe essere, conta più il bene della Fiorentina, la ristrutturazione del Franchi non serve assolutamente a nulla al futuro della società viola. Non porta soldi, non fa aumentare i guadagni, non fa aumentare il fatturato, non aggiunge un euro in più nel bilancio della Fiorentina. Su questo bisognerebbe essere molto schietti e chiari senza raccontarsi storielle che non hanno ragione di esistere.

Dunque adesso la palla passa a Commisso, si sceglierà definitivamente di andare a costruire l’impianto senza alcun vincolo e di proprietà al 100% a Campi Bisenzio oppure si continuerà con questo balletto senza senso per ancora tanto tempo?

Ai posteri, l’ardua sentenza.

Flavio Ognissanti

INTANTO TATIANA BONETTI DICE ADDIO ALLA FIORENTINA NON SENZA POLEMICA…