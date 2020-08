L’idea di Palazzo Vecchio sembra essere quella di realizzare un’area commerciale e ricettiva intorno allo stadio Franchi, probabilmente al posto del centro sportivo “Davide Astori”. Chi si assumerà l’onere di ristrutturare il Franchi poi dovrà realizzare la tramvia (circa 260 milioni pubblici) così come i parcheggi. Il Comune di Firenze sta trattando con le ferrovie per acquisire una grande area in via Campo D’Arrigo accanto ai binari per realizzare 2-3 mila posti auto a spese del Comune. Nardella ci prova, vuole convincere Commisso a riqualificare Campo di Marte. Il parcheggio potrebbe sorgere in un’area di FS Sistemi Urbani, un’area molto vasta di circa 12 mila metri. Lo scrive Repubblica.

