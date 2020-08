Iachini ha parlato insieme ai dirigenti viola in questi giorni ed hanno così redatto un sorta di “lista della spesa” per creare una Fiorentina ancor più competitiva rispetto alla stagione appena conclusa. I punti salienti richiesti da Iachini sono la conferma in blocco ed il rinnovo di Nikola Milenkovic nonostante il pressing del Milan. Poi serve un mediano in gradi di fare anche il regista così da essere inserito tra Amrabat e Castrovilli. Inoltre c’è bisogno di una punta centrale per completare l’attacco con Cutrone e Kouame. La Fiorentina a gennaio ha speso già più di 70 milioni per rinforzare la propria rosa. Lo scrive Repubblica.

