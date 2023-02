Campo di Marte in rivolta, è lite anche sul centro commerciale al Franchi ma è già stato approvato

Sono giorni di fibrillazione al Campo di Marte. Alle polemiche legate all’arrivo della tramvia che stanno prendendo via via corpo e consistenza si aggiungono i malumori su alcuni aspetti del piano di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi che prevede non solo il ’maquillage’ dell’impianto di Nervi ma anche una sorta di mini rivoluzione intorno allo stesso (nella foto la presentazione ufficiale). A Palazzo Vecchio ieri le opposizioni sono andate all’attacco del progetto della riqualificazione complessive del Campo di Marte. A commissioni riunite, la terza (Territorio e infrastrutture, urbanistica e patrimonio) e la quinta (Cultura e sport), sono stati illustrati i progetti di restyling dello stadio e della riqualificazione dell’area esterna che prevede la realizzazione di un’area commerciale e di una struttura ricettiva sotto il mantello verde di collina rialzata, disegnato dall’architetto Mario Cucinella.

C’era anche il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi. Le opposizioni hanno fatto quadrato con il comitato «Vitabilità» (animato da Francesca Marrazza) di Campo di Marte che si oppone fermamente alla realizzazione dell’albergo e dell’area commerciale e che ha già raccolto mille firme di residenti contrari alla riqualificazione che rischierebbe di stravolgere l’identità di un quartiere verde e tranquillo. Sinistra Progetto Comune con i consiglieri Antonella Bundu e Dimitrij Palagi, è uscita dall’aula. Lega, Cinque Stelle e Fratelli d’Italia hanno animato una discussione accesa, andata avanti per oltre mezz’ora. In verità il progetto di partecipazione è più sulla carta che nella realtà in quanto il progetto per Campo di Marte è già deciso. Tramvia compresa (anche sul tram più della metà dei residenti è contraria). Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO AVVISA: “NUOVO FRANCHI, IL PARTERRE DI TRIBUNA POTREBBE RESTARE SENZA COPERTURA”