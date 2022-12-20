Nazione, la Fiorentina potrebbe prestare in Serie A Bianco. Il Verona si muove per averlo subito

Bianco potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina in prestito, oltre al Verona lo vogliono anche in Serie B molte squadre

La Nazione racconta dell'interesse del Verona per Bianco. Il giovane calciatore viola è considerato molto importante per il futuro, ma consentirgli di mettere un po' di esperienza è considerata una buona idea. Per questo motivo, anche il giovane viola potrebbe fare parte della lista dei partenti a centrocampo, e a Verona potrebbe fare esperienza. Su di lui anche alcune squadre della Serie B.

RENZI SI SCHIERA CON LA FIORENTINA

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