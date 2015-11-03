Notizie Salt Bae Fiorentina

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FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"

22 dicembre 2022 19:21

Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"

21 dicembre 2022 11:25

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