Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"

Il ristoratore Salt Bae dopo la finale vinta dall'Argentina contro la Francia ha infastidito Messi per toccare la Coppa del Mondo. Rossi non l'ha presa bene...

L'onnipotenza di Salt Bae ha irritato tutti, in qualsiasi parte del mondo. La sua presenza ai Mondiali in Qatar dopo la finale di Doha tra Francia e Argentina ha fatto infuriare l'opinione pubblica. Chef, ristoratore, imprenditore o qualsiasi cosa esso sia, in pochi anni è riuscito a costruire la sua fama nei suoi ristoranti mettendo in scena il suo siparietto ai vari tavoli dei vip nel momento in cui venivo servito un piatto di carne color oro. Il rituale del sale l'ha reso famoso e ben presto in tanti hanno fatto tappa fissa nel suo ristorante sperando che un giorno il turco stazionasse al proprio tavolo proprio per dare il via al suo personalissimo show.

Dai social al rettangolo verde di Doha. Già, perché Salt Bae – Nusret Gökçe il suo vero nome – è stato a sorpresa l'ospite in campo durante i festeggiamenti dell'Argentina. Ha avuto il privilegio di toccare, accarezzare e fotografare la coppa da vicino in compagnia dei tanti giocatori dell'Argentina che per cortesia si sono prestati allo scatto con il turco. Una pratica non consentita dal regolamento FIFA e che proprio per questo ha fatto discutere. Messi si è mostrato completamente contrariato dalla smania di Salt Bae di prestarsi per un selfie con la Pulce e oggi a sorpresa è arrivato anche lo sfogo pubblico di Giuseppe Rossi.

Dopo essersi svincolato dalla SPAL, a 35 anni Pepito è rimasto comunque a vivere a New York e durante questi Mondiali ha commentato per tutto il tempo ogni singola partita del Qatar. I suoi tweet sono diventati virali e ovviamente anche in occasione della finale di certo non poteva mancare il suo contributo. Rossi è rimasto stupito dall'Argentina e soprattutto dalla marea di persone che hanno inondato le strade di Buenos Aires per i festeggiamenti. Ma soprattutto non ha potuto non commentare il comportamento di Salt Bae che a New York conosce benissimo visto il clamore che ha raggiunto il Nusr-Et Steakhouse New York, il suo ristorante.

Giuseppe Rossi twitta senza filtri il comportamento del cuoco turco: "Salt Bae può baciarmi il culo – scrive senza peli sulla lingua – Voleva tutte le attenzioni toccando la coppa, ma chi ca**o sei? I tuoi 2 minuti di fama sono finiti. Il prossimo". In tanti nei commenti hanno condiviso il pensiero di Giuseppe Rossi ritenendo Salt Bae "un arrogante". E di sicuro Pepito non è il primo a fare un'uscita del genere anche se ancora mancava all'appello un personaggio del suo calibro capace di poter fare un'uscita pubblica di questo tipo. Lo riporta Fan Page

LO MONACO RICORDA MIHAJLOVIC

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