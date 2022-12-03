Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo

Gianni Infantino ha visto tutte le 64 partite del mondiale, il presidente della Fifa è aiutato dalla distanza ridotta

Nonostante l’incredibile aura di potere politico, decisionale e soprattutto sportivo che lo distingue Gianni Infantino non ha ancora sviluppato la capacità di trovarsi fisicamente in due luoghi diversi contemporaneamente. Eppure, se state seguendo attentamente le partite dei Mondiali in Qatar, vi sarà capitato di notare come il Presidente della Fifa è stato presente in tutte le gare disputate finora. Questo ha suscitato qualche dubbio e la prima ipotesi che si è fatta è quella che Infantino avesse ingaggiato un sosia. Poi però è prevalsa la ragione e si è arrivati ad una spiegazione razionale.

La vicinanza degli stadi sicuramente è stata un fattore chiave per la realizzazione di questo curioso record. I due impianti più lontani del Qatar distano appena 60 chilometri, che separano l’Al-Bayt Stadium di Al Khor da Doha. Gli altri 7 impianti sono sempre ubicati nella propria area metropolitana della Capitale del Qatar. L’organizzazione aveva predisposto il posizionamento degli impianti in modo che anche i comuni tifosi avrebbero potuto assistere a 3 diversi match in una giornata, grazie anche alle infrastrutture di trasporti realizzate nelle aree nei pressi degli stadi.

A differenza dei normali tifosi però, il presidente Infantino dispone anche di un mezzo di trasporto speciale per i suoi spostamenti, da utilizzare prevalentemente per assistere a due partite che iniziano in contemporanea: il suo elicottero.

D’ora in poi non sarà più costretto ad usarlo, con le partite della fase ad eliminazione diretta che si giocheranno a diverse ore di distanza, ma durante la fase a gironi l’ha usato spesso e volentieri per recarsi nei diversi stadi. Il grande sforzo di Infantino, con tutta probabilità, è da collegare anche all’unicità della possibilità di realizzare questo record. Se infatti pensiamo che il prossimo Mondiale sarà ospitato da 3 Paesi diversi (Canada, USA e Messico), capiamo immediatamente quanto la possibilità di ripetere il record sarà praticamente impossibile. Il Qatar ha le dimensioni di una regione molto piccola (11.000 km2, mentre la Sardegna ad esempio ne misura 24.000) e questa caratteristica è imprescindibile per il record di Infantino.

Alla fine delle giornate appena trascorse, con due partite in contemporanea disputate alle 16:00 e alle 20:00, sicuramente Infantino sarà andato a letto felice come un bambino, anche se sicuramente molto stanco. Chissà, forse dietro il motivo per cui tiene così tanto a questo record si cela qualche retroscena. I più maligni potrebbero ricollegarlo al fatto che possa controllare quanti tifosi “reali” siano presenti effettivamente negli stadi. Oppure più semplicemente Infantino ha deciso di realizzare il sogno di tutti gli appassionati di calcio: assistere a tutte le 64 partite dei Mondiali di Qatar 2022. D’altronde se non il Presidente della FIFA, chi altro avrebbe potuto farlo?

ABODI PARLA DEGLI ILLECITI DELLA JUVENTUS

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