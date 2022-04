Svolta epocale nel calcio: la FIFA lancia Fifa+. Gratis sul web le partite da tutto il mondo

La FIFA debutta nel mondo dello streaming: annunciata la nascita di FIFA+, la prima piattaforma digitale di intrattenimento calcistico gratuito in tutto il mondo. Dal 12 Aprile 2022, i tifosi potranno seguire gratuitamente le partite live dei campionati nazionali di tutto il mondo ed avere accesso a statistiche e contenuti esclusivi. Saranno disponibili più di 11.000 partite di calcio femminile, per un totale di oltre 40.000 partite. I match trasmessi saranno quelli del campionati di tutte e sei le confederazioni. Oltre a questi, sarà disponibile anche un archivio con tutte le partite mai filmate di tutti i Mondiali maschili e femminili risalenti fino agli anni ’50. Ma non solo, questi contenuti, ci saranno anche un feed quotidiano di notizie sul mondo del calcio, giochi interattivi, quiz, fantacompetizioni e pronostici. Infine, verranno caricati anche dei contenuti esclusivi di carattere documentario che raccontano un’ampia gamma di storie, dalle piccole realtà locali alle squadre nazionali e agli eroi del calcio di ieri e di oggi, ambientate in più di 40 paesi.

