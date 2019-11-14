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Non solo a Fifa, la Juventus a Football Manager si chiamerà "Zebre". Il gioco manageriale più famoso al mondo "elimina" i bianconeri

Dopo FIFA, anche Football Manager 2020 dovrà fare a meno della Juventus. Almeno, a livello di nome. Visto l'accordo dei bianconeri con Konami, che già aveva portato al nome Piemonte su FIFA20, anche i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 16:15
Non solo a Fifa, la Juventus a Football Manager si chiamerà "Zebre". Il gioco manageriale più famoso al mondo "elimina" i bianconeri - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo FIFA, anche Football Manager 2020 dovrà fare a meno della Juventus. Almeno, a livello di nome. Visto l'accordo dei bianconeri con Konami, che già aveva portato al nome Piemonte su FIFA20, anche il gioco manageriale più famoso al mondo dovrà adattarsi. Così i campioni d'Italia si chiameranno Zebre nella nuova edizione, in uscita a giorni. Rispetto al titolo di EA Sports, la soluzione è facilmente aggirabile scaricando una delle patch applicabili al gioco su computer. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

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