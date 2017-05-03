Fattori a Fifa.com: "Fiorentina Women's? Siamo dei pionieri"

La chiave del successo è la professionalità che c’è alla Fiorentina, siamo una famiglia

La Fiorentina Women's, che si appresta a conquistare il suo primo storico scudetto, ha attirato anche l'attenzione della Fifa. Queste il pensiero che Sauro Fattori, uno dei due allenatori che stanno guidando le viola in questo trionfale campionato, ha affidato al sito ufficiale del principale organo calcistico a livello mondiale: "Potete chiamarci pionieri. Voglio sottolineare che la Fiorentina non aiuta semplicemente la formazione femminile. Noi siamo realmente parte della Fiorentina, siamo parte della famiglia e giochiamo con le stesse maglie. In Italia il calcio femminile non è considerato importante, ma stiamo acquistando visibilità e spero che altri club possano seguirci".

Sempre nello stesso contesto ha parlato anche Alia Guagni, difensore della Fiorentina e della nazionale italiana: "La chiave del successo è la professionalità che c’è alla Fiorentina. Siamo ad un passo dallo scudetto e vogliamo vincerlo sabato al Franchi. Poi puntiamo al double con la Coppa Italia".