Mondonico: "Sousa delegittimato da tempo, così anche andare in ritiro sarebbe inutile"

Bernardeschi sta subendo troppe pressioni e questo non fa bene ai giovani

L'ex allenatore viola Emiliano Mondonico è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Bernardeschi? I giovani non sempre si fanno scivolare tutto addosso. Ci sono tensioni esterne nel caso di Bernardeschi, come ad esempio sta accadendo anche ad altri giovani come De Sciglio. E’ normale che in questa situazione sia un po’ frastornato. Mi pare che si stia trattando il suo rinnovo senza sapere o far sapere quale sia il progetto all’interno del quale si vuole blindare"

Prosegue spendendo alcune parole su Paulo Sousa: "Sousa mi pare delegittimato da tempo. Credo sia in ballo all’umore dei giocatori".

E conclude sull'ipotesi di portare in ritiro la squadra: "Il ritiro in situazioni come quella viola lo giudico inutile. Si va in ritiro se si ha le idee chiare e se l’allenatore ha la forza di trasmettere forza e determinazione. E non vedo un Sousa motivato per cambiare le cose".