Un calciomercato da record in Europa quest'anno: spesi più di otto miliardi di euro per gli acquisti

Un calciomercato da record quello di quest'estate: il più dispendioso di sempre secondo il resoconto della Fifa.

Oggi è uscito un report della Fifa, riportato in Italia da ANSA, in cui si enuncia il record che questo calciomercato appena conclusosi ha stabilito. La Fifa spiega, infatti, che questa è stata la sessione in cui si è speso di più per acquistare giocatori dall'estero, per un totale che supera gli 8.3 miliardi di euro. A capeggiare la classifica dei paperoni è la Premier League, con ben 2.73 miliardi spesi. L'Italia con la sua Serie A si pone al terzo posto con 813 milioni, sopra addirittura alla sesta in classifica: l'Arabia Saudita.