La Fifa rivoluziona la sosta delle nazionali: 3 settimane di sosta a Settembre, nessuna pausa ad Ottobre

Svolta storica in vista per il calcio internazionale. La Fifa ha annunciato che, dalla prossima stagione, le consuete soste Nazionali di settembre ed ottobre saranno accorpate in una sola pausa, più l...

Svolta storica in vista per il calcio internazionale. La Fifa ha annunciato che, dalla prossima stagione, le consuete soste Nazionali di settembre ed ottobre saranno accorpate in una sola pausa, più lunga, di tre settimane, che andrà dal 21/9 al 6/10. Si tratta di un provvedimento a lungo atteso da club e giocatori che avevano presentato tale proposta da tempo e che ora si vedono accontentati. In questo modo infatti si riducono i viaggi e si viene incontro anche alle esigenze dei ct che potranno guidare i loro gruppi per più giorni consecutivi.

Il calendario pallonaro d’altronde è sempre più ingolfato e genera sempre più malumori che ora il massimo ente che regola il calcio prova a ridurre con questa scelta di condensare le consuete due soste in una sola, più lunga. Il primo esperimento verrà condotto nel 2026 con una maxi pausa da lunedì 21 settembre a martedì 6 ottobre. In questa quindicina di giorni, ogni nazionale disputerà ben quattro partite. Nessuna novità invece per quanto riguarda la sosta di novembre. Questo nuovo format resterà in vigore fino al 2030. Lo scrive Calciomercato.com