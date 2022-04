Infantino promuove Fifa+: “Porterà la democrazia nel calcio. Vogliamo un calcio inclusivo e globale”

Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha presentato Fifa+, piattaforma streaming in fase di lancio, che rivoluzionerà la visione delle partite di calcio rendendole accessibili a tutti. Ecco le sue parole: “FIFA+ costituisce il passo successivo per realizzare la nostra visione di rendere il calcio realmente globale e inclusivo, ed è alla base della missione principale di FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividere questo progetto con i tifosi.”

