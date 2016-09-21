Busacca risponde alla Roma:" Il gol di Badelj non è irregolare, la tendenza è quella di convalidare"

Il designatore della Fifa e uno degli migliori ex arbitri al mondo parla del gol di Badelj. irregolare? Non proprio...

L'ex arbitro internazionale Massimo Busacca ha parlato alla Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, il fischietto svizzero per tanti anni è stato considerato il migliore del mondo, adesso è un designatore della FIFA. La Gazzetta gli ha fatto la domanda sul gol di Badelj, regolare o irregolare? Queste le sue parole: "Sono scettico su quel gol. In un episodio del genere la moviola in campo non potrebbe rientrarci. In questo caso è decisiva l'interpretazione: per me può essere regolare, per un altro no. Ma la tendenza generale è di non annullare, soprattutto se il portiere vede partire la palla. Non è un'azione così lineare, è normale che qualcuno abbia richiesto l'irregolarità". A questo punto la Roma farebbe bene a non lamentarsi molto...