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Busacca risponde alla Roma:" Il gol di Badelj non è irregolare, la tendenza è quella di convalidare"

Il designatore della Fifa e uno degli migliori ex arbitri al mondo parla del gol di Badelj. irregolare? Non proprio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2016 13:56
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L'ex arbitro internazionale Massimo Busacca ha parlato alla Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, il fischietto svizzero per tanti anni è stato considerato il migliore del mondo, adesso è un designatore della FIFA. La Gazzetta gli ha fatto la domanda sul gol di Badelj, regolare o irregolare? Queste le sue parole: "Sono scettico su quel gol. In un episodio del genere la moviola in campo non potrebbe rientrarci. In questo caso è decisiva l'interpretazione: per me può essere regolare, per un altro no. Ma la tendenza generale è di non annullare, soprattutto se il portiere vede partire la palla. Non è un'azione così lineare, è normale che qualcuno abbia richiesto l'irregolarità". A questo punto la Roma farebbe bene a non lamentarsi molto...

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