Nardella: "Infantino a Firenze un fatto importantissimo. Ha apprezzato il progetto stadio"

Con questo via libera della FIFA abbiamo ancora più entusiasmo

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Italpress, dopo che ieri il presidente della FIFA Gianni Infantino si è recato a Firenze per visitare il Viola Park, la nuova casa della Fiorentina oggi in costruzione: "Sono molto contento che il presidente della FIFA, Gianni Infantino abbia apprezzato il progetto dello stadio di Firenze, così come la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. La presenza di Infantino a Firenze è un fatto importantissimo, è la figura più rilevante del mondo del calcio internazionale, ha apprezzato, molto. Con questo via libera della FIFA abbiamo ancora più entusiasmo".

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