Bocci: "Non capisco la politica rinnovi della Fiorentina. Nessuno offrirebbe 4 mln a Castrovilli"

Cabral mi sembra macchinoso finora. Italiano sta cercando di capire le Castrovilli può tornare quello del primo anno

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato questo pomeriggio a Il Pentasport di Radio Bruno, ecco qui di seguito qualche passaggio del suo intervento: "Rinnovo Castrovilli? Oggi nessuno gli offrirebbe 4 milioni, Italiano sta cercando di capire se può tornare ai livelli del "primo Castrovilli" visto a Firenze. Nel calcio di oggi bisogna prevenire, non capisco questa politica sui rinnovi della Fiorentina, a volte bisogna rischiare. Cabral fino ad oggi non mi ha entusiasmato, mi sembra macchinoso".

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