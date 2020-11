La Stampa: la FIFA scrive alla FIGC per Vlahovic e Milenkovic. Indagata anche la Roma

Secondo quanto riportato da La Stampa nell’edizione odierna, la FIFA avrebbe scritto alla FIGC per avere chiarimenti sulle posizioni di Roma e Fiorentina circa l’invio dei propri tesserati in Nazionale. Così il quotidiano:

“La Fifa, governo del pallone mondiale, a inizio ottobre ha aperto, visti i tempi, uno spiraglio nel suo rigido regolamento: a determinate condizioni, nell’anno solare in corso, si può non rispondere alla chiamata della nazionale, ma solo se la gara è sotto l’egida per l’appunto della Fifa e se fra i paesi che devono sfidarsi in campo esistono norme ben precise o limitazioni sul tema della sicurezza. E, ora, la Fifa vuole capire come mai, ad esempio, pur potendolo fare da protocollo i giocatori serbi della Fiorentina Milenkovic e Vlahovic non sono partiti per Belgrado alla vigilia del duello fra la Serbia e la Scozia con in gioco un posto al prossimo Europeo in 90’. Da Zurigo è partita una lettera con richiesta di chiarimenti alla stessa Figc e, per tramite della nostra federazione, alla Roma e alla Fiorentina“.

