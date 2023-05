Amrabat candidato alla squadra della stagione di Serie A, è l’unico della Fiorentina. Dodò snobbato

Sono stati annunciati i candidati per la squadra della stagione della Serie A che saranno disponibili tra qualche settimana sul noto videogioco FIFA 23. Tra i centrocampisti spicca il mediano della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ma si tratta dell’unica gioia per il club gigliato. Solo il marocchino, infatti, è tra i candidati nei vari reparti ed anche lo stesso Dodò non è riuscito ad impressionare la FIFA a tal punto da rientrare nei migliori difensori della stagione 2022/2023 nonostante una seconda parte di campionato devastante da parte del terzino brasiliano.

LA STAGIONE DI NICO GONZALEZ CONTINUA A FAR DISCUTERE