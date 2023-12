Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: “Stop a monopolio di Uefa e Fifa”

Il giorno del giudizio è arrivato ed è stato un terremoto. La Corte di giustizia dell’Unione Europea, infatti, ha dato ragione alla Superlega, che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa. Secondo la CGUE, infatti, esiste un abuso di potere dominante da parte dei due massimi organismo del calcio continentale e mondale, che esercitano un monopolio. L’ottimismo della vigilia da parte di A22, la società che punta a sviluppare il progetto del nuovo torneo, è stato quindi giustificato dalla sentenza. Le conseguenze potrebbero portare a una Uefa decisamente indebolita nel caso di pronuncia a favore anche solo parziale del ricorso della Superlega (che potrebbe aprire a una gestione diversa a livello organizzativo dei tornei o commerciale), oppure a una federcalcio continentale ancora più forte nel potersi opporre ai progetti separatisti.

Intanto un altro forte no al progetto Superlega è arrivato dalla Figc. “Aspettiamo e valuteremo i perimetri della decisione – ha spiegato il presidente Gabriele Gravina – . Noi siamo stati l’unica federazione che ha assunto una posizione molto chiara. Siamo totalmente contrari, esiste una norma federale per la quale chi aderisce a quel mondo esce dal sistema federale del calcio”. Per poi aggiungere: “Non possiamo impedire l’adesione, ma la scelta, qualora avverrà, deve essere molto chiara. Non è pensabile disputare due o tre campionati all’interno di una serie di organizzazioni. Noi già stiamo lottando al nostro interno sulle date a disposizione sul campionato, potete immaginare cosa succederebbe se aggiungessimo un altro campionato. Io devo salvaguardare il brand del calcio italiano e si deve sapere a cosa si va incontro”.

Ad aspettare la sentenza non ci sono solo la Uefa, la Fifa e le varie federazioni, ma anche diversi club e A22, la società che punta a sviluppare il nuovo progetto stile Superlega, più aperto e che potrebbe coinvolgere fino a 60 club. “E’ il Giorno del giudizio Uefa. Dopo quasi 70 anni come unico regolatore, custode e operatore commerciale dominante del mercato calcistico europeo, il monopolio dell’Uefa potrebbe finalmente terminare. Siamo sulla soglia di una nuova, migliore era per il calcio europeo di club”, ha scritto la società in un tweet. A ore il verdetto che potrebbe davvero cambiare la storia del calcio come lo conosciamo. Lo scrive Sport Mediaset

