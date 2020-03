La Champions League e l’Europa League vanno verso la sospensione. Lo annuncia in questi minuti il quotidiano spagnolo Marca, molto vicino al Real Madrid; lo conferma anche La Gazzetta dello Sport con la propria breaking news in home page. L’Uefa è riunita per prendere una decisione visti i casi di Daniele Rugani e del Real Madrid in quarantena; salterebbero già due partite del ritorno degli ottavi di Champions e c’è il caos in Europa League con i club italiani e spagnoli, ecco perché si sta andando verso la sospensione. Aspettando gli aggiornamenti ufficiali su cosa accadrà per le due competizioni.