FIFA preferisce Biraghi a Rudiger e Alaba, è tra i difensori candidati alla squadra dell’anno

Sono stati annunciati i candidati per la squadra dell’anno che saranno disponibili sul noto videogioco FIFA23. Tra i difensori la sorpresa è il terzino sinistro della Fiorentina, e capitano, Cristiano Biraghi che si è messo dietro due campioni del calibro di Alaba e Rudiger (vincitori dell’ultima Champions League con il Real Madrid). Sicuramente un bel riconoscimento per il capitano della Fiorentina ed un riconoscimento alla passata stagione che ha portato i Viola a conquistare le competizioni europee. Tra i centrocampisti candidatura anche per Sofyan Amrabat: non una sorpresa, in questo caso, dopo il Mondiale in Qatar disputato al meglio dal giocatore marocchino.

