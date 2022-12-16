La FIFA sembra aver ascoltato la Fiorentina: verrà aggiunto un tetto alle commissioni degli agenti

Il presidente Rocco Commisso e la Fiorentina si erano proposti fin da subito per apportare delle modifiche al sistema di regolamentazione legato all'operato degli agenti

Il Consiglio FIFA si è riunito oggi e ha annunciato importanti novità. Tra queste anche un nuovo sistema di regolamentazione sull'operato degli agenti FIFA: "Un passo importante verso l'istituzione di un sistema più equo e trasparente. È stato approvato il regolamento FIFA per gli agenti di calcio, che cerca di introdurre standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, compreso un sistema di licenze obbligatorio, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l'introduzione di un tetto alle commissioni, il cui obiettivo è rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l'integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria". A riportarlo è TMW.

AMRABAT AL CENTRO DEL MERCATO

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