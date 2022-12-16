Nazione, Amrabat, la Fiorentina vuole esercitare l’opzione. Big su di lui, resisterà il muro viola?
La Fiorentina non vuole privarsi del giocatore
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 09:34
La Nazione oggi in edicola parla del futuro di Sofyan Amrabat. La Fiorentina gli parlerà del rinnovo, non vuole privarsi del calciatore. Verrà esercitata l’opzione del rinnovo automatico e probabilmente verrà ritoccato l’ingaggio. PSG, Liverpool e Tottenham sono su di lui, vedremo quanto resisterà il muro.
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