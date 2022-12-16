Nazione, Amrabat, la Fiorentina vuole esercitare l’opzione. Big su di lui, resisterà il muro viola?

La Fiorentina non vuole privarsi del giocatore

La Nazione oggi in edicola parla del futuro di Sofyan Amrabat. La Fiorentina gli parlerà del rinnovo, non vuole privarsi del calciatore. Verrà esercitata l’opzione del rinnovo automatico e probabilmente verrà ritoccato l’ingaggio. PSG, Liverpool e Tottenham sono su di lui, vedremo quanto resisterà il muro.

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